[VÍDEO] La Fundació Vincle posa de manifest la manca d'inversió pública a les Balears per part de l'Estat espanyol

La Fundació Vincle ha elaborat un vídeo per difondre entre la ciutadania el dèficit fiscal de les Balears, una problemàtica econòmica que asseguren que afecta directament el benestar econòmic i social del poble.

Amb aquest vídeo, Cristòfol Soler, empresari i president del Govern entre 1995 i 1996, Guillem López-Casasnovas, catedràtic d'Economia Pública de la Universitat Pompeu Fabra, i Lluís Quetglas, economista i vicepresident del Cercle d'Economia de Mallorca, expliquen com les Balears són el territori que més dèficit fiscal té, ja que aporten cap al 14% del seu PIB, superant, així, Catalunya (amb un 8,6%) i València (amb un 5-6%).

La fundació denúncia així la manca d'inversió pública a les Balears per part de l'Estat espanyol, i clama per un sistema de finançament millorat que sigui més just per al conjunt del poble.

Quetglas afirma que «l'aportació al finançament s'ha de fer en funció de la renda per càpita» i que «les Illes Balears són la segona comunitat de l'Estat espanyol que més aporta, mentre que en la renda per càpita es troben en la posició número 9», i per això demana un equilibri més alineat.

Soler deixa clar que «l'Estat espanyol inverteix molt poc» en competències com la xarxa de carreteres o la xarxa ferroviària, i que hauria de compensar en el tant per cent de l'índex poblacional de les inversions que fa. «Així està pactat a les transferències, però no es compleix».

López-Casasnovas, per la seva banda, afirma que durant anys s'ha rebut «un finançament autonòmic hostil i una actuació de l'Estat espanyol que ha mirat cap a l'altra banda respecte a la situació de les Balears».