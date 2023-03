Un màxim de 2 creuers i 6.000 passatgers al dia, la proposta de MÉS per Palma

MÉS per Palma continuarà treballant per a aconseguir un màxim de 2 creuers i 6.000 creueristes al dia. Així ho ha anunciat la formació ecosobiranista en el seu acte electoral al districte centre, celebrat aquest dimecres capvespre al Bar Flexas. Neus Truyol i Miquel Àngel Contreras han explicat les propostes electorals per a les barriades del centre de Palma així com l’aposta del partit per posar fre a la massificació turística, assegurar l’accés del veïnat a l’espai públic i mesures de suport al comerç local i de proximitat. A l’acte també hi ha assistit el cap de llista de MÉS per Mallorca al Parlament de les Illes Balears, Lluís Apesteguia, i el del Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, acompanyats de l’artista agroqueen Rosita Forsal.

Truyol ha assegurat que els ecosobiranistes «continuarem treballant per un major decreixement, per limitar el número de creuers a un màxim de 2 i 6.000 passatgers al dia i més sobirania per decidir sobre les portes d’entrada i sortida de casa nostra. Palma no pot ser un parc temàtic».

L’actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha explicat que MÉS per Palma també impulsarà mesures per a assegurar l’accés del veïnat a l’espai públic i ha volgut aprofitar la celebració a l’emblemàtic Bar Flexas per a explicar que MÉS per Palma continuarà fent feina a favor del comerç local i de proximitat, demanant, per exemple, a l’Estat, la limitació dels preus dels lloguers comercials.

Així mateix, la cap de llista de MÉS per Palma ha recordat l’aposta del partit ecosobiranista per la ciutat dels 15 minuts com a estratègia per a continuar transformant la ciutat i millorant i fent més fàcil la vida a les persones que hi viuen.

Una ciutat de 15 minuts que en el cas de les barriades del centre de Palma i segons Truyol es tradueix en «l’aposta de MÉS per Palma per defensar i protegint el dret a l’habitatge» com per exemple «posant entrebancs a fons voltors, fomentant la construcció pública i continuant defensant una llei d’habitatge a l’Estat que ens permeti limitar els preus dels lloguers o limitar la compra a no-residents».

Així com també amb altres propostes com: la transformació de la plaça Major en un nou centre de serveis i equipaments de referència a per a veïnades i veïnats, amb la conversió de la plaça Quadrado amb un espai verd mitjançant un procés participatiu. La remodelació de les avingudes amb la integració del tramvia i d’un carril bici conformant un corredor verd, la rehabilitació Can Serra per a fer-hi un equipament comercial, la remodelació de Ses Voltes o la reforma de la plaça del Bisbe Berenguer de Palou, donant-li continuïtat fins a l’Aina Moll, per a conformar un ampli entorn escolar segur i crear amplis espais d’ombra.