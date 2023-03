Els governs membres del protocol de col·laboració en matèria de política lingüística es reuneixen a Palma

Els màxims responsables dels governs de les Balears, País Valencià, Catalunya, País Basc, Navarra i Galícia, membres de la comissió de seguiment del Protocol de col·laboració en matèria de política lingüística, s'han reunit aquest dimarts a Palma.

La comissió ha acordat dirigir un escrit a les principals plataformes de contingut audiovisual «per a traslladar-los la importància que existeixi una oferta suficient de productes doblats o subtitulats en les llengües pròpies oficials dels territoris que representen».

També s'ha abordat la reunió mantinguda amb RTVE perquè l'ens públic adopti mesures per a oferir els seus continguts en les llengües oficials diferents del castellà, en compliment de la Llei general de comunicació audiovisual, i en especial al canal dirigit al públic infantil.

En la reunió s'ha expressat inquietud pel fet que els motors de cerca a Internet, principalment Google, releguin els resultats obtinguts en les llengües oficials diferents del castellà. Els governs han intercanviat la informació disponible per a cada llengua i han expressat la seva confiança «perquè el problema es resolgui com més aviat millor, ja que afecta de manera directa l'ús de les llengües a Internet».

Han mostrat també preocupació per la reforma dels plans d'estudi per a aconseguir els títols de mestre en educació infantil i primària, promoguda pel Ministeri d'Universitats, «ja que redueix dràsticament la presència de les llengües oficials diferents del castellà». S'ha acordat contactar amb el Ministeri per a defensar la necessitat que els docents es formin adequadament en la llengua pròpia del territori on exerciran.

Entre altres temes d'interès comú s'ha abordat l'habilitació de traductors jurats o la inclusió del català, el gallec i el basc a la Plataforma Online Linguistic Support per a alumnes d'Erasmus.