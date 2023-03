El PSIB considera «gravíssima» la reunió de Prohens amb un empresonat per corrupció i demana que expliqui si ha pactat amb ell les llistes electorals

El PSIB-PSOE ha demanat aquest dilluns a la presidenta del Partit Popular (PP) de les Illes Balears i candidata d’aquesta formació a les eleccions autonòmiques, Marga Prohens, que expliqui de manera immediata la reunió que va mantenir la setmana passada amb José María Rodríguez, exdirigent d’aquest partit empresonat per corrupció política en haver comès delictes de prevaricació, malversació de doblers públics i falsedat, per tal de finançar il·legalment campanyes electorals del PP.

Des del PSIB-PSOE es considera «gravíssim» que l’actual presidenta del PP a les Balears, acompanyada dels principals membres de la seva cúpula, tant a nivell de les Balears com de Palma, assistissin a un «dinar homenatge» a un convicte per corrupció política «que representa el passat més fosc d’aquesta terra», ha assenyalat el secretari d’Organització dels socialistes de Balears, Cosme Bonet, qui ha destacat que «el PP de Jaume Matas i José María Rodríguez varen ser un passat de corrupció, robatori de doblers públics i clientelisme que no hauria de tornar mai més a les Illes».

El PSIB reclama també a Prohens explicacions immediates per les informacions que assenyalen que la reunió mantenguda durant el dinar amb Rodríguez tenia l’objectiu de negociar i pactar amb ell els membres de la llista del PP a l’Ajuntament de Palma.

Així, el partit alerta de la tornada al passat que el PP balear «proposa en les seves polítiques i en els seus fets, com ara aquesta reunió privada que mostra que res ha canviat en el PP de Prohens, cosa que ja es va poder veure les darreres setmanes, atès que no ha actuat ni ha demanat cap responsabilitat al president del Consell d’Eivissa i candidat del PP d’Eivissa, actualment imputat per la Fiscalia».