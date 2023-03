La poca vergonya d'Alícia Homs

L'eurodiputada del PSIB-PSOE, Alícia Homs va intentar impedir primer que convidassin i posteriorment que deixassin entrar l'artista mallorquí exiliat, Josep Miquel Arenas, Valtònyc, a una exposició sobre la lluita pels drets de les dones de neteja dels hotels de les Balears, conegudes com 'les Kellys', que es feia a una sala del Parlament europeu.

Com que no va aconseguir ni una cosa ni l'altra, Alícia Homs va demanar que Arenas fos expulsat de la sala, va pressionar l'artista, autora de l'exposició, Laura Marte i no va deixar que començàs l'acte fins que Arenas no hagués partit.

No és la primera vegada que Homs fa la feina bruta de l'espanyolisme més intolerant i excloent.

El novembre de 2019, a Ljubljana, la capital d’Eslovènia, s’hi va fer el congrés de les joventuts socialdemòcrates. A l’acte, hi havien convidat el conseller d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Alfred Bosch.

La direcció del Fòrum Jove (presidida per Andrej Omerzel), nom que rep l’organització juvenil del partit va dimitir en ple com a protesta per les pressions rebudes per l'eurodiputada Alícia Homs a qui va acusar d'intimidar els convidats al congrés: «Quan varem anunciar que el conseller Bosch hi parlaria i que debatríem sobre la situació a Catalunya, la presidenta actual de les joventuts socialistes europees, l’eurodiputada mallorquina Alícia Homs, va començar una campanya d’intimidació a totes les organitzacions d’altres països convidades al nostre congrés, exigint-los que no hi participassin».

Professional de la política i formes d'aprenent de mafiosa

Alícia Homs Ginel (Palma, 15 d'octubre de 1993) és una política del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), a qui no se li coneix cap més ofici o benefici del de viure de la política des de ben jove. De fet, l'apartat del seu currículum a la web del Parlament Europeu és buit.

Va treballar com a assessora tècnica de la Conselleria de Treball del Govern. El 2019 va concórrer com a número 17 de la llista del PSOE a les eleccions al Parlament Europeu de 2019 i va resultar elegida eurodiputada.

Amb les seves formes d'aprenent de mafiosa, la seva poca vergonya, la seva obediència cega als de 'dalt' i la seva disposició a trepitjar els de baix, s'ha llaurat un present i un futur prometedor en el món de la política professional.

Com a eurodiputada forma part de la Comissió d'Indústria, Investigació i Energia i de la comissió, ara mateix sota sospita, Mixta UE-Marroc.