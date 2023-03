La reforma de la Llei del joc, a debat al Parlament

La propera sessió plenària del Parlament, la penúltima de la legislatura, aquest dimarts debatrà la reforma de la llei del joc.

Pel que fa a aquesta reforma, el portaveu d'Unides Podem, Alejandro López, ha destacat la necessitat de regular una activitat que, encara que és legal, té «efectes negatius especialment entre la població vulnerable».

Pel que fa a la regulació de la publicitat d'aquests locals, la reforma arriba al ple amb diferències de posicionament entre dos dels socis del Pacte. Així, López ha explicat que el seu grup defensa que no hi hagi excepcions quant a la regulació de la publicitat, tal com recull el redactat que va sortir del Consell de Govern, després que el PSIB presentés una esmena en comissió perquè els casinos puguin fer publicitat en establiments hotelers.

Per part seva, el portaveu de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha remarcat que la regulació vol «protegir els joves i vulnerables, oferir seguretat jurídica als ciutadans, planificar la ubicació de locals d'apostes i frenar el creixement desordenat d'aquests establiments».

«Som el tercer territori d'Espanya en densitat d'oferta de joc. No podem continuar al podi», ha remarcat MÉS, des d'on remarquen que hauria de ser una llei més restrictiva «perquè les Balears deixin de ser el casino d'Espanya».