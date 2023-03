Melià: «Hi ha una ofensiva estatal per a eliminar el descompte de resident del 75%»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha denunciat aquest dijous que hi ha una «ofensiva estatal» per a eliminar el descompte de resident del 75% i substituir-lo per una subvenció fixa. Davant aquesta ingerència, El Pi i Coalició Canària han fet front comú per a blindar el descompte. «El descompte de resident està en perill i no ho permetrem. Hi ha una ofensiva per part de l’Estat per a eliminar el descompte actual per un altre model que subvencioni manco els bitllets», ha criticat el candidat a la presidència del Govern, Josep Melià.

Així mateix, Melià ha anunciat que El Pi i Coalició Canària «hem mantengut reunions i contactes, i la formació canària ha presentat una esmena al projecte de llei de Mobilitat Sostenible, que s’està tramitant al Congrés dels Diputats, per a blindar el descompte de resident del 75% que l’Estat vol eliminar».

Durant la seva intervenció el diputat ha explicat que el Govern de l’Estat ha aprovat la gratuïtat del tren de mitjana distància a la Península: «Sánchez subvenciona trajectes en tren que tenen una distància similar als vols que agafam cap a Barcelona o València. Els ciutadans de les Illes Balears hem pagat de sobres l’AVE i no el podem gaudir, i ara, ens volen retallar la subvenció del 75% quan és un dret més que adquirit per les persones d’aquesta terra».

Així mateix, la vicepresidenta d’El Pi, Xisca Mora, ha explicat que a aquesta modificació que planteja l’executiu estatal se li han de sumar dos factors a tenir en compte. En primer lloc, la Unió Europea està estudiant implementar el projecte de taxa verda que gravaria els bitllets insulars, nacionals i internacionals. «Si no aconseguim que les Illes Balears quedin exemptes d’aquest nou tribut de ben segur que els preus dels bitllets s’encariran», ha remarcat.

A més, Mora ha valorat la compra d’Air Europa per part d’Iberia: «La concentració empresarial, de quasi monopoli, ens preocupa que pugui afectar en les connexions i amb el preu final per als viatgers, i a més, tenint en compte que a les Illes Balears no tenim alternativa, depenem de l’avió o el vaixell per viatjar».