Vanessa Díaz (EUIB) demana a Armengol sobre la figura de senador de Formentera

La diputada per Formentera, Vanessa Díaz, d’Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), ha demanat aquest dimarts en seu parlamentària a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre les passes que ha fet el Govern per a aconseguir que el Congrés espanyol estudiï la figura del senador de Formentera.

Cal recordar que la Constitució espanyola, al seu article 69 apartat 3 diu: «A les províncies insulars, cada Illa amb cabildo o consell constituirà una circumscripció a efectes d’elecció de senadors, corresponent tres a cadascuna de les illes majors -Gran Canària, Tenerife i Mallorca- i un a cadascuna de les següents Illes: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote i La Palma».

Fins l’any 2007 l’illa de Formentera va formar part del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Aquell any, amb l’aprovació del nou Estatut d’Autonomía de les Illes Balears, es va crear el Consell Insular de Formentera, amb les atribucions pròpies d’un Consell i separat orgànicament del d’Eivissa. Per tant, Formentera hauria de comptar amb un escó propi un cop assolit el Consell propi.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicat que al 2018 va ser aprovada al Parlament, per unanimitat, una Proposició de Llei, impulsada pel Consell de Govern, dirigida al Congrés perquè es modifiqués la redacció de l'article 69.3 de la Constitució i es donés una representació correcta a l'illa de Formentera».

Sobre això, ha afegit que, pel que se sap, a hores d'ara hi ha diferents iniciatives tramitant-se al Congrés relatives a temes de representació al Senat espanyol però, com saben, aquestes per a aprovar-se necessiten consensos amplis».

«Juntes ho podem aconseguir», s'ha mostrat convençuda Armengol, qui ha posat en valor «el respecte absolut» del seu Govern per Formentera, una illa en què es fa feina per a «intentar resoldre la triple insularitat».

Per part seva, la diputada per Formentera ha lamentat que l'illa «no està al nivell que li correspon, perquè no té una veu pròpia a l'Estat i el Govern mai no ha nomenat cap senador de designació autonòmica de l'Illa».

«Quina ha estat la seva actitud des que es va fer una llei perquè Formentera pogués tenir un senador propi?», ha demanat Díaz, qui ha reconegut que l'aprovació de la Proposició de Llei no està a les seves mans però sí donar suport a les esmenes perquè un dels senadors designació autonòmica sigui de Formentera».