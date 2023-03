MÉS es compromet a enfortir la lluita contra la pobresa

MÉS per Mallorca s'ha compromès a reforçar la lluita contra la pobresa durant la pròxima legislatura. Ho ha fet en una reunió mantinguda amb representants de EAPN-Illes Balears, als qui la formació ha presentat el seu programa electoral sobre serveis socials.

Han assistit a la trobada, per part del partit polític, la consellera d'Assumptes Socials i Esports, Fina Santiago, la candidata de MÉS-Estimam Palma a l'alcaldia de la ciutat, Neus Truyol, i la portaveu de MÉS per Mallorca i candidata al Parlament, Marta Carrió. Des de la formació han apuntat que, si aconsegueixen el suport de la ciutadania en les eleccions del pròxim 28 de maig, durant la pròxima legislatura perfeccionaran el sistema de garantia d'ingressos per a donar cobertura a les necessitats bàsiques.

En aquest sentit, des de MÉS han anunciat que el seu programa electoral per a la legislatura 2023-2027 inclourà la proposta d'incorporar nous complements en les ajudes socials, com per exemple el d'habitatge, i, a més, es reforçaran perfils com les famílies monoparentals femenines.

Per part seva, els representants de la EAPN-Illes Balears (Xarxa per la Inclusió Social) han traslladat a MÉS per Mallorca, durant la reunió, una bateria de propostes que seran estudiades per la formació econacionalista per a incorporar-les al seu programa electoral.