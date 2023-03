Esquerra Unida de Menorca se suma a la queixa per la denegació de l'homenatge al 'Noi del sucre'

Esquerra de Menorca se suma a les queixes per la denegació per part de La Mola de permetre l'acte de record i homenatge al Noi del Sucre, nom amb el que era conegut el líder sindicalista Salvador Seguí. L'entitat ho ha gestionat mitjançant el contacte amb Enrique Santiago, diputat de Unides Podem al Congrés de Diputats i Secretari General del PCE.

Fruit de les gestions realitzades per EM, el 8 de març, es va registrar a la Mesa del Congrés de Diputats una pregunta dirigida al Govern de l’Estat, demanant quins eren els motius per denegar la sol·licitud de CGT i si el Govern pensava donar les instruccions pertinents per autoritzar l’acte. Des d’EM consideren «del tot inadmissible» que s’hagi denegat poder realitzar un homenatge a un sindicalista «que va ser assassinat pel terrorisme patronal i que va contribuir en la lluita per a millorar les condicions de vida de la classe treballadora».

El partit també recorda que el dret a estar sindicat és un dret fonamental reconegut en la Constitució en l’article 28, així com menciona als sindicats, en el títol preliminar, en el seu article 7. També així es va proclamar en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. En virtut d'això, consideren «molt greu» la contestació que ha rebut la CGT i esperen que el Govern de l’Estat faci «les gestions necessàries» per revertir la decisió i es pugui permetre la celebració d’un acte d’homenatge a Salvador Seguí.