El Parlament presenta el seu primer Pla d'Igualtat

Aquest dimecres el president del Parlament, Vicenç Thomas, ha presentat el Primer Pla d'Igualtat del Parlament de les Illes Balears, una norma interna d'aplicació a totes les persones que conformen la institució, independentment del seu càrrec o funció. El seu objectiu és promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, per la qual cosa cerca involucrar i sensibilitzar a tots els membres de l'organització.

El president de la institució s'ha mostrat «conscient de la importància de la igualtat de gènere i del paper fonamental que exerceix en la construcció d'una societat més justa i igualitària». Així, aprofitant l'avinentesa de la diada del 8M, la Mesa del Parlament ha aprovat un Pla d'Igualtat, que reflecteix el «compromís amb la promoció de la igualtat real i efectiva entre dones i homes en totes les àrees de la institució».

Aquest pla es presenta una «eina fonamental per identificar i corregir possibles desigualtats existents en la institució» i «garantir que es respectin els drets fonamentals de totes les persones». A l'acte de presentació, Thomas ha recordat el compromís de reconèixer la igualtat com un principi bàsic i transversal de l’organització i de per donar compliment a la Llei d'igualtat entre dones i homes.

Entre les mesures que recull el pla, destaquen la revisió dels documents interns i externs per contemplar un llenguatge no sexista, el foment a la formació en matèria d'igualtat i lideratge polític, o l'elaboració d'un protocol d'actuació en casos de violència de gènere o assetjament sexual. També contempla l'aplicació transversal de la perspectiva de gènere en totes les convocatòries d'accés o de promoció, la realització d'una base de dades per a facilitat l'anàlisi estadística de qüestions rellevants o la difusió dels drets laborals que contempla la legislació.