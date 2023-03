El Pi demana que es pugui caçar «de manera tradicional» al Parc Natural de Llevant

El Pi-Proposta per les Illes Balears creu que s’ha de tenir en compte el sector de la caça en l’ampliació del Parc Natural de Llevant per a «una millor gestió i conservació». «L’ampliació del Parc s’ha fet d’esquena al col·lectiu«, ha assegurat la portaveu al Consell de Mallorca, Xisca Mora.

La formació assenyala que els caçadors «varen allargar la mà a una regulació conjunta» i que «entenien perfectament que la normativa de protecció ha de prevaldre sobre la resta». «Però en cap cas es pot acceptar la imposició», remarca Mora.

Per això, El Pi demana «la revisió de l’ampliació i el canvi d’usos del Parc Natural de Llevant i incorporar les demandes del col·lectiu; mantenir la caça en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú (sobretot les modalitats tradicionals); i mantenir els colls de Son Real perquè hi puguin caçar aquells que no tenen l’oportunitat d’accedir a un vedat privat».