EUIB: «La mobilitat sostenible passa per multiplicar els quilòmetres ferroviaris»

«La mobilitat i el seu futur sempre ha estat un projecte prioritari per a Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB)». Així ho ha remarcat aquest dilluns el partit.

A la passada escola de formació d’EUIB, l'estiu passat, s’hi va abordar el tema de la mobilitat des d’un punt de vista «de futur, sostenible i públic». Aquí, EUIB es va reafirmar en els seus postulats, basats sobretot en el tren, «el vehicle més eficient en tots els sentits, i que justament ha estat desmantellat amb el pas de les dècades a Mallorca, on a penes s’han fet actualitzacions i millores en els serveis ferroviaris».

A tot això, si li sumam l’increment d’usuaris, resultat directe de les polítiques d’ajudes públiques, per a EUIB és evident que «cal actuar de forma urgent perquè aquest servei compleixi amb una demanda que, alhora, suposa la reducció de vehicles a les carreteres, emissions, embossos i molts d’altres problemes derivats de la sobrepoblació de vehicles a les Balears».

Des dels seus inicis, EUIB ha realitzat una tasca de seguiment i demanda permanent mitjançant comunicats periòdics, propostes parlamentàries i l’adhesió a campanyes i plataformes que cercaven fer força a favor que el transport públic ferroviari arribés fins els seus pobles, com per exemple la plataforma Volem el Tren de Llevant. «La mobilitat sostenible passa per multiplicar els quilòmetres ferroviaris, tant aquí com a la Península», apunten.