MÉS reclama a la Unió Europea que suprimeixi la Directiva de Minimis de transport de mercaderies

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, ha anunciat aquest dilluns que la formació inclourà en el seu programa electoral la proposta de negociar amb la Unió Europea la supressió de la Directiva de Minimis als territoris insulars, particularment en allò que respecta al transport de mercaderies. La mesura ha estat anunciada durant la reunió amb el president de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eduardo Soriano.

En aquest sentit, Alzamora ha apuntat que «la supressió de la Directiva de Minimis de transport de mercaderies augmentarà la competitivitat de les empreses dels territoris insulars». El candidat al Consell ha apuntat que des de MÉS per Mallorca també reclamaran una reducció de l'IVA del 21% al 10% per als serveis de reparació, segona mà i lloguer, mesura que inclouran en el seu programa electoral 2023-2027.

Durant la reunió, a la qual també hi han assistit la portaveu de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, i la candidata a la batlia de Palma, Neus Truyol, la formació econacionalista també ha anunciat que inclouran en el seu programa de governabilitat de la pròxima legislatura fomentar l'accés al lloguer social de locals als comerços que formin part de sectors prioritaris, així com l'ampliació del programa de centres comercials a cel obert per tal de millorar el teixit comercial dels pobles i barris.