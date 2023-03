Més per Menorca sol·licita visitar les instal·lacions de l'aeroport

Més per Menorca, a través del senador Vicenç Vidal, ha demanat a AENA, ENAIRE i el Ministeri de Transports que els grups polítics del Consell Insular i els diputats menorquins del Parlament puguin visitar l'interior de les instal·lacions de l'aeroport de Menorca acompanyats dels tècnics i treballadors del centre. El motiu és poder conèixer de primera mà la situació en la qual es troba l'espai, concretament la torre de control física, que des de fa anys té deficiències, i les instal·lacions de la nova torre de control remota, que ha anat acumulant retards, així com constatar les condicions laborals que pateixen els treballadors de l'aeroport conseqüència de la manca de personal.

«Els treballadors i treballadores de l'aeroport ja fa temps que denuncien dues qüestions: primer, la falta de personal, i segon, la necessitat d'una nova torre de control», han remarcat.

Amb relació a la manca de personal, la situació actual a l'aeroport de Menorca és la següent: per una banda, encara no s'ha recuperat el nombre de treballadors que es varen acomiadar amb l'ERO de 2012, concretament n'hi ha cinc menys, i per l'altra, des del 2012 el nombre de passatgers ha augmentat més d'un 53%, així com el nombre d'operacions ho ha fet en més d'un 41%, el que suposa que la falta de personal real és encara més significativa.

Amb relació a la torre de control, des del 2010 AENA promet la construcció d'una nova torre, ja que l'actual ha quedat obsoleta i no reuneix les condicions mínimes com a centre de treball, però a dia d'avui cap dels projectes presentats s'ha duit a terme. Davant la frustració en la construcció d'una nova torre, AENA va projectar i ha començat a instal·lar els sistemes d’una torre de control virtual. Aquesta proposta ha rebut el rebuig unànime dels treballadors, els sindicats i partits polítics de l'illa, i en tres ocasions des de l’any 2019 el Ple del Consell Insular de Menorca ha aprovat per unanimitat tres propostes demanant a AENA la reconsideració d’aquest projecte i la urgència d’escometre les reformes estructurals de la torre de control física o la construcció d’una nova torre. Actualment l’aeroport sobreviu amb una torre que amenaça de quedar-se inoperativa en qualsevol moment, el que suposaria deixar la ciutadania de Menorca gairebé aïllada.

Per aquest motiu, Més per Menorca considera del tot oportú que els representants polítics de l'illa coneguin de primera mà la situació que es viu a l'aeroport per part dels treballadors i així «poder actuar de forma conjunta davant les institucions estatals per tal d'aconseguir els recursos necessaris per al bon funcionament d'aquest equipament imprescindible per a la connectivitat i correcte funcionament de l'illa».