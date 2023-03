Podemos demanarà que es compensin els sobrecostos per la insularitat en la futura llei estatal d'indústria

Podemos Mallorca demanarà que es compensin, en la futura llei estatal d'indústria, els sobrecostos per la insularitat a la indústria illenca, com s'ha aconseguit en aquesta legislatura, i per primera vegada en la història, per al sector primari de les Balears en la nova PAC, i com reclama també la formació amb l'«excepció balear» en matèria d'habitatge.

Així ho ha anunciat aquest dissabte a Manacor Iván Sevillano, candidat de Podemos a la presidència del Consell de Mallorca, en una reunió amb representants del Centre Tecnològic Balear de la Fusta. Sevillano ha assegurat que «a Podemos ho tenim clar: s'han de potenciar altres sectors diferents del turisme».

En aquest sentit, Sevilano ha recordat l'aposta «i la bona feina» de Podemos en l'actual Govern en la gestió d'àrees com el sector primari, la indústria, la innovació, el comerç i sectors productius «amb un creixement que lidera les xifres de tot l'Estat espanyol». No obstant això, ha assegurat que incloure en la nova llei d'indústria el factor de la insularitat «és una mesura importantíssima per a potenciar la nostra economia i diversificar-la amb altres sectors que han hagut de deslocalitzar la seva producció en els últims anys».



Sevillano s'ha referit a la ministra Reyes Maroto exigint que «ha d'entendre la peculiaritat de les nostres illes i que el reconeixement del factor d'insularitat en la nova llei ha de ser una prioritat». Esperança Sans, candidata al Parlament per Mallorca, Magdalena Gelabert i José Antonio Sarrià, tots dos candidats en la llista al Consell, també han assistit a la reunió, en la qual s'ha tractat «l'excessiva dependència de les nostres illes respecte al turisme, que ha quedat encara més clara amb la pandèmia, d'aquí la nostra aposta perquè altres sectors guanyin pes», han dit.

Cal recordar que la indústria suposa un 7% de l'economia de les Balears, mentre que en el conjunt de l'Estat suposa un 15%. A més, la xifra de negoci industrial s'ha incrementat gairebé un 26%. I, encara que les Balears han liderat l'increment de la producció industrial a l'Estat espanyol per primera vegada en la història amb gairebé un 17%, malgrat les crisis i la guerra d'Ucraïna, com ha recordat Sevillano, «encara estem lluny de la resta de comunitats i cal continuar apostant per la indústria».