Armengol es compromet ara a ampliar el tramvia de Palma fins a Calvià si governa la pròxima legislatura

La Secretària General del PSIB-PSOE i presidenta del Govern, Francina Armengol, s'ha compromès aquest dissabte a impulsar el tramvia de Palma fins a Calvià si governa la pròxima legislatura, i ha sumat aquest projecte als que ja estan en marxa: el trambadia de Palma, el tramvia fins a Son Espases, l'ampliació del metro al Parc Bit i el Tren de Llevant.

Armengol ha adquirit aquest compromís en el marc de l'acte sobre mobilitat de la Conferència Política del PSIB-PSOE, en el qual també han intervingut el coordinador de l'eix de Mobilitat i Agenda Urbana de la conferència política, Jaume Mateu, i el Secretari General de l'Agrupació del PSOE de Palma i batle de la ciutat, José Hila.

Així, Armengol ha remarcat que l'objectiu del partit és «dur el tren a tot el mapa de Mallorca», fent possible «la mobilitat sostenible com un dret de ciutadania». «Defensam el dret a tenir un medi ambient sostenible i garantir el futur per a les generacions futures», ha declarat Armengol en aquest acte sectorial amb entitats i col·lectius de l'àmbit de la mobilitat i la representació veïnal, en el qual també ha realçat que «l'aposta clara del PSIB-PSOE és amb la mobilitat sostenible».

La presidenta també ha recordat que durant els vuit anys amb ella capdavant de l'executiu autonòmic, s'ha passat d'un transport públic «de mínims» a un transport públic «modern i de primer ordre».