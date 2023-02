El president del Consell d'Eivissa assegura que és «víctima d'una persecució política clara» basada en la «venjança» del PSIB

El president del Consell d'Eivissa i diputat del PP al Parlament, Vicent Marí, ha assegurat aquest dimarts en declaracions als mitjans que és «víctima d'una persecució política clara» basada en una «mentida inventada» pel PSIB, que actua per «venjança».

Marí està citat per presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències per una querella de la Fiscalia Anticorrupció que deriva d'una denúncia del PSIB. El president del Consell ha lamentat que s'estigui «ignorant la seva presumpció d'innocència».

Quan se li ha comentat si la investigació oberta podria penalitzar-lo electoralment, Marí ha assegurat que «el que no em mata em fa més fort. Estic molt tranquil, amb el cap ben alt i molt orgullós del que he fet».

En relació amb l'ajornament de la seva declaració, prevista primer per a febrer, després per a març i finalment per a juny, el president insular ha explicat que va ser l'advocat d'una de les parts, una interventora del Consell, «qui va demanar el canvi de data per estratègia jurídica».

Marí ha recordat que ell «no marca els tempos de la justícia tiempos de la justícia» i ha criticat que, per interès electoral, el PSIB insisteixi en una qüestió de 2020. «Si la causa hagués estat tan greu», ha dit, la formació socialista «hagués acudit directament a la Fiscalia Anticorrupció i no a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, controlada pel PSIB, que s'hauria saltat els tràmits en no donar-li audiència», ha conclòs Marí.