El president del Consell d'Eivissa (PP), investigat per presumpta corrupció, declararà després de les eleccions

El Jutjat d'Instrucció número 4 d'Eivissa ha acceptat ajornar al juny la declaració del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, com investigat per presumptes delictes de corrupció en la contractació de la campanya promocional 'La Vida Islados'. La citació, inicialment prevista per al passat 9 de febrer, ja s'havia traslladat al març, però finalment aquesta data també ha estat suspesa i se l'ha citat dia 2 de juny.

Va ser la defensa del president, qui va sol·licitar que la compareixença es fes, expressament, el mes de juny, amb l'al·legació que la seva advocada no podia acudir a la citació del març per raons d'agenda. Així, amb el nou aplaçament, el candidat a revalidar la presidència del Consell d'Eivissa pel Partit Popular no haurà de declarar en seu judicial com a investigat per corrupció durant la campanya electoral. Amb tot, Marí ha defensat públicament que du temps desitjant declarar per a donar la seva versió dels fets.

Marí està citat per presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències per una querella de la Fiscalia Anticorrupció que deriva d'una denúncia del PSIB. Així mateix, la interventora del Consell s'ha personat a títol propi en el procés, acusant el president de presumptes coaccions. La querella fa referència a un contracte adjudicat a dit per valor de 250.000 euros en 2020 que, segons els socialistes, s'hauria realitzat aprofitant l'estat d'alarma durant la pandèmia per a beneficiar una determinada empresa amb vincles amb el PP.