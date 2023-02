MÉS reclama una resolució pacífica del conflicte a Ucraïna

Més per Mallorca ha expressat aquest dimarts de matí al Parlament el seu suport a una resolució pacífica del conflicte a Ucraïna. Ho ha fet desmarcant-se del manifest que havia proposat el Partit Popular, per desavinences amb la via de resolució.

El fet és que aquest 24 de febrer s'ha complert un any des que Rússia comencés la invasió d'Ucraïna. Des d'aquest dia, més de 8 milions d'ucraïnesos s'han vist obligats a sortir del país i cercar protecció en altres estats europeus i uns altres 6 milions són desplaçats interns. Davant això, «cal un suport clar als valors de la pau, la llibertat i la democràcia, i un rebuig al bel·licisme i a qui aposta per una escalada de la tensió».

Així, consideren que «cal bastir una Unió Europea forta i compromesa amb el dret internacional, amb capacitat de generar una política de defensa comuna, amb veu pròpia al món, i contribuir a totes aquelles iniciatives en l'àmbit polític, diplomàtic o econòmic que vagin encaminades a la fi del conflicte i a garantir la plena llibertat dels pobles».

Per tot això, des de MÉS per Mallorca:

· Condemnam de manera ferma i explícita la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i exigim el cessament immediat d'aquesta agressió bèl·lica.

· Recolzam les actuacions dels nostres aliats de la Unió Europea per a posar fi al conflicte i restituir l'ordre internacional basat en el dret i en regles de convivència per tots acceptades i que ha estat vulnerat unilateralment per Rússia.

· Secundam i reconeixem el dret d'Ucraïna a la legítima defensa, d'acord amb les disposicions recollides en l'article 51 de la Carta de les Nacions Unides.

· Donam suport a l'enviament dels recursos materials, el suport logístic, la formació i l'entrenament que pugui proporcionar l'Estat espanyol en coordinació amb els nostres socis europeus i internacionals per a la protecció civil del poble d'Ucraïna.

· Reafirmam que la solució als conflictes a Europa passa per un europeisme solidari, pluralista i inclusiu basat en els valors de progrés social, cultura de pau, defensa de la diversitat, drets col·lectius dels pobles i llibertats públiques que s'ha gestat en el continent des del consens antifeixista posterior a la Segona Guerra Mundial.

· Expressam el nostre suport i solidaritat al poble d'Ucraïna, especialment als més de 300.000 mil ucraïnesos que viuen a l'Estat espanyol.

· Donam suport a la petició de la Federació de les Associacions d'Ucraïnesos a l'Estat espanyol en la seva crida perquè les institucions mostrin, amb diverses iniciatives, la seva solidaritat amb el poble d'Ucraïna.