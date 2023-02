Yllanes dubta que hi hagi criteris arquitectònics o artístics per a catalogar la Feixina

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha afirmat aquest dimarts que si finalment la justícia ordena catalogar la Feixina, es farà, «encara que no agradi en absolut», alhora que ha dubtat que hi hagi criteris artístics o arquitectònics.

En el debat de les preguntes de control a l'Executiu al ple del Parlament d'aquest dimarts, el responsable de Memòria Democràtica ha respost una pregunta de la diputada de l'extrema dreta, Idoia Ribas, qui ha definit el monument com un «homenatge a 800 joves que varen ser torpedinats en una de les tragèdies més grans de la Guerra Civil».

Yllanes, no obstant, ha rebatut que el creuer 'Baleares', a qui ret homenatge el monument, va participar en el que es coneix com la 'Desbandá', episodi en què varen morir entre 3.000 i 5.000 persones bombardejades per les tropes franquistes.

El conseller ha recordat que la Llei de Memòria Històrica estableix criteris artístics i arquitectònics per a determinar la protecció dels elements amb reminiscències feixistes. Yllanes, en aquest punt, ha assegurat que dubta que la Feixina compleixi amb aquells criteris, alhora que ha assenyalat que el Tribunal Constitucional podria deixar sense efecte la sentència del Tribunal Suprem espanyol.