El PSIB-PSOE acusa Prohens de «mentir per tapar un presumpte cas de corrupció molt greu» del diputat i president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista i de la Comissió Executiva de la Federació Socialista d'Eivissa, Pilar Costa, ha acusat la presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens de «mentir amb les seves declaracions per intentar tapar un presumpte cas de corrupció molt greu que afecta el president del Consell d'Eivissa i diputat del Grup Parlamentari Popular, Vicent Marí».

Costa ha explicat que Prohens menteix «perquè no és l'Oficina Anticorrupció qui ha enviat la querella als Jutjats d'Instrucció, sinó la Fiscalia Anticorrupció» i perquè diu que Marí no tenia coneixement de per quins fets se l'investigava, quan «l'Oficina Anticorrupció sempre en dona trasllat i coneixement a les persones afectades».

Per acabar, la portaveu ha convidat a Prohens a posicionar-se «si està del costat de l'honestedat política i la transparència o si està del costat d'intentar tapar presumptes casos de corrupció».