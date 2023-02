El Govern espanyol evita posicionar-se davant la proposta de cedir els terrenys propietat de Defensa que estiguin en desús a les Balears

El Govern espanyol ha publicat aquest dilluns la resposta oficial a una bateria de preguntes que les diputades d'Unides Podem per Balears, Antònia Jover i Lucía Muñoz, havien presentat a través del Congrés.

Entre altres qüestions, les diputades demanaven al Govern espanyol que «expressàs la seva opinió» sobre la proposta de cessió gratuïta de béns propietat de Defensa per destinar-los a l'ús públic, reivindicada per l'entitat ecologista GOB Mallorca «per evitar així l'especulació urbanística i l'agreujament de la situació de turistificació» en espais naturals de les Balears.

Jover i Muñoz demandaven a l'Estat espanyol que detallés tots els terrenys propietat de Defensa i del nombre de quilòmetres quadrats que suposen. «Molts béns propietat de Defensa han estat quasi abandonats i manquen ja de l'interès militar que justificava el seu règim de propietat», asseguraven en el seu escrit les diputades de Podem.

En la seva resposta, l'executiu espanyol ha explicat «que els criteris per l'alienació estan definits per Llei amb procediments molt detallats i estrictes» i s'ha justificat recordant que, des de la reestructuració de 2009, l'Institut de l'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (Invied) ha alienat nou propietats immobiliàries a les Balears: a Mallorca, uns terrenys de la base aèria de Pollença, l'aquarterament de Son Simonet, una residència de sotsoficials a Palma i un solar en zona residencial (Son Angelats) a Sóller; a Eivissa, l'avinguda '8 d'agost' del Passeig Marítim; i a Menorca, les bateries de Son Olivaret (Ciutadella) i Costa de Favaritx (Maó), així com finques limítrofes a la bateria de costa Biniancolla (Sant Lluís).