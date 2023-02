Un estudi de la Fundació IRES i l'OSIB visibilitza el sensellarisme femení a Mallorca

La Fundació IRES conjuntament amb l'Observatori Social de les Illes Balears (OSIB) de la Universitat de les Illes Balears, han presentat aquest dimarts els resultats de la primera fase d'un estudi, iniciat el juny del 2022 i finançat per l'Institut Balear de la Dona, que porta per títol Una aproximació a la realitat de les dones en situació d'exclusió residencial a Mallorca.

L'estudi s'ha dut a terme a través d'una metodologia qualitativa, amb entrevistes semiestructurades als i a les professionals i un grup de discussió, combinada amb una anàlisi quantitativa a través dels recomptes de l'IMAS i de l'INE disponibles. L'informe ha tengut tres objectius principals:

Conèixer i visibilitzar l'exclusió residencial des de la perspectiva de gènere. Identificar les situacions de violència masclista que pateixen les dones en exclusió residencial. Definir les barreres d'accés als serveis assistencials i d'intervenció.

Aquest estudi ha permès visibilitzar el sensellarisme femení a partir de la triple invisibilitat: ser dona, en una situació de sense llar i patir violència. Els principals factors de desprotecció que ha pogut recollir l'informe són haver viscut un procés migratori, haver viscut violència al llarg de la seva vida, haver passat per un procés d'institucionalització allargat durant la infància, i no tenir xarxa de suport en cap dels casos anterior.

Segons ha pogut recollir l'informe, aquestes dones es veuen forçades a desplegar unes estratègies de supervivència que deterioren la seva salut, perquè en nombroses ocasions les porten a haver de mantenir la relació amb el seu agressor, al treball intern i a l'exercici de la prostitució.

Des de la Fundació IRES expliquen que aquestes dones «no presenten una única dificultat sinó que viuen una interseccionalitat de condicionants i eixos de discriminació», i reclamen que els serveis d'intervenció «s'han de construir també des d'aquesta interseccionalitat de causes i condicionants per no deixar-les enrere i per garantir el seu dret a una recuperació digna com a víctimes de violència masclista, i a reclamar el dret a un habitatge com a primer factor de protecció per elles».