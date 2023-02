Vanessa Díaz demana al Govern sobre els consumidors vulnerables de Formentera: «Les persones grans són 'migrants digitals'»

La sessió plenària d’aquest dimarts, 14 de febrer, al Parlament, ha donat inici amb una pregunta parlamentària que va quedar ajornada en la darrera sessió plenària. La diputada per Formentera, Vanessa Díaz, d’Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), ha demanat a la consellera de Sanitat sobre l’ajuda a la gent gran per tal de conèixer els seus drets com a consumidors vulnerables i l’ajuda per a superar la bretxa digital.

Recentment, a iniciativa del Ministeri de Consum, s’ha desenvolupat la definició de consumidor vulnerable com «aquella persona que es troba en situació de desavantatge o subordinació enfront les empreses». Per a Díaz, és necessari «protegir els grups socials particularment exposats a abusos i enganys per tècniques de comercialització o d’informació agressives per part d’empreses de subministrament, entitats de crèdit, multinacionals, etc. I intentar evitar així que puguin aconseguir contractes amb consumidors que moltes vegades no saben ni el que signen ni el que accepten».

«Les persones grans són 'migrants digitals' perquè no han nascut ni crescut amb l’expansió de les noves tecnologies», ha remarcat la diputada. Cal tenir en compte que el concepte de vulnerabilitat té, a més a més, un biax de gènere. Segons l’Institut Balear de la Dona, les dones grans que viuen soles, normalment, tenen ingressos més baixos i sofreixen més malalties cròniques. «I d’això, a Formentera no en som una excepció», hi ha afegit.

Díaz ha explicat, abans de formular la pregunta final, que també és coneixedora que la Direcció General de Consum, a les Illes Balears, està interactuant amb els centres de gent gran de Mallorca arran d’un conveni de la Conselleria de Salut i Consum, juntament amb el Consell de Mallorca, que cerca poder ajudar la gent gran a conèixer els seus drets com a persones consumidores vulnerables i ajudar-les a superar la bretxa digital.

Finalment, ha conclòs la seva interveció demanant sobre quin balanç fa i si el Govern té previst desplegar aquesta iniciativa a Formentera.

L’encarregada de respondre a la pregunta per part del Govern ha estat la consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez: «La Direcció General de Consum, des de la qual es fa una feina intensa pensant en els consumidors vulnerables precisament, ha estat treballant sobre el conveni que actualment està en marxa. Una iniciativa, feta conjuntament amb el Consell de Mallorca, que cerca poder formar els treballadors i els usuaris de les residències. Aquest conveni es va signar entre ambdues institucions i ja s’ha fet bastanta de feina. Per suposat, estaríem encantats en firmar aquest conveni amb altres institucions. Si així ens ho demana el Consell de Formentera, estarem encantats daplicar-lo també a aquesta illa».

Díaz ha agraït la resposta i, tot d’una, ha iniciat els contactes per a tirar endavant aquest projecte i ampliar-lo perquè arribi a Formentera «el més aviat possible».