El PSIB-PSOE dona el sus a l'any electoral amb la ministra espanyola Isabel Rodríguez: «Som una garantia de futur per a les Balears»

La ministra espanyola de Política Territorial i portaveu del Govern de l'Estat, Isabel Rodríguez, ha reivindicat el PSOE com a l'únic partit amb capacitat d'aportar un projecte «amb idees, il·lusionant i esperançador» per a la gent i també l'únic que representa «una garantia de futur per a la ciutadania» de les Illes Balears.

Rodríguez ha intervingut en la inauguració de la Convenció Municipal de la Federació Socialista de Mallorca, que ha reunit a Algaida prop de 300 càrrecs institucionals i orgànics del partit, encapçalats pels candidats i candidates municipals a les eleccions dels 28 de maig. També han intervingut en la inauguració les presidentes del Govern i del Consell de Mallorca, Francina Armengol i Catalina Cladera, i la candidata a la batlia d'Algaida, Marga Fullana.

En aquest acte, la ministra espanyola ha ressaltat que «només en el color vermell del PSOE hi ha esperança en el futur» i ha encoratjat els candidats municipals a continuar fent feina «mirant als ulls dels ciutadans i amb el cap ben alt», per continuar «acompanyant la gent com hem fet durant més de 140 anys».

També ha tengut paraules per a les presidentes Armengol i Cladera i per a totes les dones que encapçalaran llistes als municipis. «M'agrada veure com les dones socialistes, quan estam en política, venim a canviar les coses». En particular, sobre la presidenta Armengol, ha realçat com la dirigent balear ha canviat la manera de fer política i ha reconegut que és «una referència per a mi».

La ministra espanyola també ha tengut paraules d'agraïment, no només per als batles i batlesses del PSOE, sinó també per als equips de regidors i regidores. «Som el govern de la gent i de la majoria social, i aquesta legislatura ha quedat més clar que mai», ha dit.

Per part seva, Francina Armengol, ha reconegut la «magnífica feina de la Federació Socialista de Mallorca i de Catalina Caldera, perquè tenguem candidatures a tots els municipis de l'illa», i els ha agraït «l'empenta i la força». «Som un partit que feim el que deim, per això és importantíssim tenir socialistes a tots els municipis de les illes per defensar la força d'un partit que és el present i que és garantia de futur», ha remarcat la presidenta.

Precisament, aquest dissabte el PSOE de Mallorca ha presentat el document marc de la seva conferència política, la Convenció Mallorca 2030, l'acte central de la qual serà l'1 d'abril. «Tenim les persones, tenim la força d'homes i dones valentes que acumulen experiència, present i futur, i també tenim les idees, que és el més important», ha insistit Armengol.

Relacionat amb això, ha recordat que les idees són l'element diferenciador del PSOE respecte de la dreta. «Nosaltres volem governar per fer coses concretes que explicam, però el PP mai no diu què vol fer i no sabem per què no ho expliquen», ha criticat la presidenta, abans de sentenciar que «ja sabem què signifiquen els governs de dretes per a aquestes illes».

Travetes del PP

En aquest sentit, la ministra Rodríguez ha insistit que «només avançam de la mà de governs socialistes, tot i els intents de la dreta de frenar els avenços més rellevants». «Em sorprèn escoltar ara que el PP se suma a això d'avançar», en referència a la decisió del Tribunal Constitucional espanyol de tombar el recurs que fa 13 anys interposà el PP a la llei de l'avortament.

La ministra, com també Armengol, han criticat que el PP hagi estat en contra de tot i que l'única política que sàpiguen fer sigui «fer la traveta, oposar-se a totes les mesures i intentar generar por entre la ciutadania per tal de paralitzar el país».