MÉS es reuneix amb el Col·lectiu Alternatives per a presentar el seu programa electoral

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, acompanyat del secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora i la portaveu ecosobiranista, Marta Carrió, s'han reunit aquesta setmana amb representants del Col·lectiu Alternatives amb l'objectiu de presentar-los el seu programa electoral de cara a la legislatura 2023-2027. Durant la trobada, els representants de l'entitat també varen exposar les seves propostes de cara a la pròxima legislatura.

En aquest sentit, Lluís Apesteguia ha assenyalat que «des de fa mesos, des de MÉS per Mallorca estam recollint totes aquelles propostes que la societat civil ens vol aportar per tal d'incorporar-les al nostre programa electoral, per això ens estam reunint amb diferents entitats, sindicats o associacions de tots els àmbits». El coordinador i candidat ecosobiranista ha explicat que el resultat d'aquestes reunions permetrà anar completant aquest programa, que compta ja amb més de 950 propostes.

Els eixos en els quals s'ha centrat el Col·lectiu Alternatives a l'hora de fer les seves aportacions al programa segueixen els que la formació ha utilitzat a l'hora de fer el seu programa electoral: casa, illa i feina. En aquest sentit, les propostes presentades pels representants de l'entitat van des de la creació d'una Oficina de Planificació Estratègica, passant per la diversificació econòmica i la gestió de l'habitatge.