La Mesa del Parlament debatrà sobre la presència de Matas i Munar a l'aniversari de l'Estatut

El Parlament balear celebrarà el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia, aprovat el dia 1 de març de l'any 1983, amb múltiples activitats, qualcunes de les quals es duran a terme en totes les Illes. Ho ha anunciat aquest divendres, en una roda de premsa, el president del Parlament balear, Vicenç Thomas.

El president del Parlament ha fet una valoració positiva de l'Estatut d'Autonomia pel fet que, segons ha explicat, «ha permès desenvolupar un entramat institucional en la Comunitat i acostar el punt de decisió sobre moltes qüestions, podent aconseguir el règim especial de Balears, l'exercici de competències directes i l'assumpció de transferències en temes com a educació o sanitat, facilitant la vida dels ciutadans». Això no obstant, ha precisat, «com tot, sempre hi ha aspectes que poden millorar-se».

Thomas s'ha manifestat en contra de la presència de l'expresident del Govern, Jaume Matas, i de l'expresidenta del Consell de Mallorca i del Parlament, Maria Antònia Munar, en l'acte institucional del pròxim 1 de març, condemnats ambdós a penes de presó per corrupció. «No està decidit, però el meu criteri és que no hi participin», ha dit Thomas, precisant que «no és una decisió unilateral del president, però la història avala determinades qüestions». Aquest afer serà objecte de debat de la Mesa del Parlament durant les pròximes dues setmanes.