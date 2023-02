EUIB i Podem Balears acorden presentar-se junts a les properes eleccions

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) i Podem Balears concorreran junts a les eleccions autonòmiques del proper mes de maig. Així ho han anunciat Antònia Jover, coordinadora autonòmica de Podem Illes Balears, i Juanjo Martínez, coordinador general d'Esquerra Unida Illes Balears, en una roda de premsa conjunta davant dels mitjans de comunicació, acompanyats de càrrecs dels dos partits.

Les dues formacions han segellat un preacord signat a la seu de Comissions Obreres, a Palma. Antònia Jover ha afirmat que és «una magnífica notícia que els partits d’esquerres s’entenguin i treballin junts per seguir fent avançar les nostres illes en drets socials, com ho portem fent des del 2015». La coordinadora autonòmica de Podem ha indicat, a més, que «som la garantia de no tornar enrere, i que aquí a Balears es defensa el que és públic, no es roba i no es fan retallades».

«Tenim una Marga Prohens preparada per anar de la mà amb els seus companys de viatge de la ultradreta, amb l'únic objectiu de desmantellar tots els avenços que hem construït aquestes dues legislatures de Pacte de Progrés, on Unides Podem ha estat determinant». ha assegurat Jover, que ha afegit a més que «el PP, allà on governa, està tornant a podrir les institucions, com està fent Vicent Marí al Consell d'Eivissa, acusat per la fiscalia anticorrupció de prevaricació, tràfic d'influències i coaccions», ha apuntat.

Per la seva banda, el coordinador general d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Juanjo Martínez, ha explicat que «la gent d'Esquerra Unida posarem a cada illa, a cada poble i a cada barri, tota la nostra militància per defensar els nous governs progressistes». «A tots els nivells, és essencial aprofundir en les polítiques públiques, com la gratuïtat del transport públic i les millores en els drets laborals. Continuarem treballant, com ho hem fet sempre, en la defensa de tot allò públic, que és de tots i de totes», ha remarcat.