El Parlament vota perquè la gent gran pugui ser atesa presencialment a l’administració i bancs

El Parlament ha donat llum verda a una iniciativa d'El PI per a suavitzar l’escletxa digital que pateixen la gent gran i garantir-los el dret a ser atesos de forma presencial a l’administració i les entitats financeres. La diputada Maria Antònia Sureda n'ha argumentat la necessitat assegurant que «hi ha una part important de la gent gran de les Illes Balears que no està en condicions de fer cap tràmit o actuació digitalment».

«És innegable que el futur és l'administració digital, una relació digital que ofereix avantatges evidents per tots aquells que estan alfabetitzats en la utilització d'eines informàtiques», ha defensat davant el Parlament. Això no obstant, ha recordat que existeixen «sectors socials que no assoliran les competències mínimes i que no poden veure's exclosos o marginats».

La diputada ha assenyalat que aquest fet no afecta exclusivament l’administració pública, sinó que «existeixen serveis essencials de la societat, com pot ser el de les entitats financeres, en què es viu un procés paral·lel». Així, ha argumentat que el tancament massiu d'oficines o als horaris reduïts d'atenció al públic, que fan dependre els usuaris dels caixers automàtics i dels serveis en línia, estan impactant de manera greu la vida quotidiana de la gent gran.

La proposició no de llei aprovada insta els executius autonòmic i estatal a «fer els canvis normatius i organitzatius pertinents per garantir que tots els ciutadans puguin fer els tràmits administratius o amb les entitats financeres de forma presencial». També s’insta el govern balear a impulsar cursos de formació digital a les associacions de la tercera edat.