El Pi exigeix al Govern que el segon cable elèctric entri per la badia d’Alcúdia

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha demanat a Armengol que el Govern s’impliqui perquè el traçat del segon cable elèctric que ha d’unir la Península amb Mallorca entri per la badia d’Alcúdia, aprofitant les canalitzacions existents del Murterar, i no per la badia de Pollença com preveu l’Estat.

El portaveu ha rebutjat que el cable passi per la badia de Pollença, ja que «afecta molts nuclis urbans». «L’avaluació ambiental que ha fet l’Estat diu que s’ha de maximitzar la distància dels cables amb els nuclis urbans», ha assenyalat Melià.

Així mateix, Melià ha demanat col·laboració a la presidenta per a aturar aquest traçat i cercar vies alternatives. «Necessitam que el Govern defensi els veïnats com ha fet l’Ajuntament d’Alcúdia, amb el seu batle al capdavant, rebutjant dràsticament l’entrada per la badia de Pollença».

Membres de la plataforma veïnal 'Vecinos de Alcudia afectados por el cable' han assistit al ple per a escoltar la pregunta del portaveu a la presidenta del Govern per a conèixer de primera mà les previsions de l’Executiu amb relació a aquest tema. «Els veïnats estan en plena acció reivindicativa, dient una cosa que és òbvia, primer la salut de les persones, demanant que el cable no passi pels nuclis urbans en la mesura que sigui possible».