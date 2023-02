El jutge Sergio Escalona torna a vulnerar drets lingüístics i ajorna declaracions d'investigats perquè parlen en català

Plataforma per la Llengua i Alerta Solidària han denunciat aquest dilluns el jutge Sergio Escalona Lebiere, de Barcelona, per discriminació lingüística. Com han avançat al programa Planta Baixa de TV3, Escalona és reincident en intimidar aquelles persones que volen actuar davant seu en català.



«O declares en castellà o t'obliga a ajornar la teva declaració», expliquen des de Plataforma per la Llengua. En aquesta ocasió ha estat en un judici contra activistes pel dret a l'habitatge, a qui el jutge els ha negat el dret de declarar en català perquè «no l'entén».



Des de l'entitat asseguren que Escalona «cerca crear un estat d'inseguretat en els parlants que generi que renunciïn a la llengua i desconfiïn que la justícia serà justa si parlen la seva llengua».



Anteriorment, aquest jutge ja va ser sancionat pel TSJC en acord pres a la sessió de data 26 de març de 2019 per una infracció disciplinària consistent en una desconsideració i desatenció a un ciutadà per obligar-lo a canviar de llengua, del català al castellà. Des de Plataforma per la Llengua asseguren que la sanció que va rebre «no ha servit de res», perquè ha tornat a vulnerar drets lingüístics a catalanoparlants.



Per acabar, des de l'entitat demanen «una modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial per fer del català un requisit», tenint en compte que ara ni tan sols és un mèrit.