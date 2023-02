Ara Més desmenteix la participació dels seus partits en el projecte Sumar de Yolanda Díaz

Ara Més, la federació que aglutina els partits MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa, ha desmentit aquest dilluns la seva participació en el projecte Sumar, liderat per l'actual ministra espanyola de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

A través d'una nota de premsa, els partits han aclarit que al contrari del que han anunciat «diversos mitjans de comunicació digitals d'àmbit estatal» en els últims dies, no és el seu objectiu «en cap cas, participar en operacions d'àmbit estatal».

La federació ha aprofitat per reiterar la seva intenció de presentar-se a les eleccions estatals per la circumscripció de les Illes Balears, «amb una llista plenament ecosobiranista» i per aquest motiu ha sol·licitat que es rectifiquin totes les informacions errònies que han estat publicades recentment sobre aquest assumpte.