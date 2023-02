L'STEI Intersindical valora positivament la rectificació parcial del Govern sobre el requisit de llengua a sanitat

L’STEI Intersindical valora positivament la rectificació del Govern de les Illes Balears pel que fa a l’acreditació de la capacitació lingüística en la majoria de categories del procés d’estabilització del Servei de Salut. Reafirmen que l'exempció impugnada en via administrativa era «arbitrària» en unes especialitats que el sindicat reconeix deficitàries no per la capacitació lingüística, sinó per «circumstàncies socioeconòmiques».

Amb tot, el sindicat va una passa més enllà i demana una modificació legislativa perquè l’exempció excepcional en les categories deficitàries tengui una durada determinada. «No és acceptable que hi pugui haver personal estatutari fix que en cap moment de la seva vida professional hagi d’acreditar la capacitació en llengua catalana», afirmen.

El sindicat també demana que la llei estableixi que només es podrà participar en convocatòries de provisió de llocs de treball i accedir als nivells retributius de la carrera professional un cop que s’hagi acreditat la competència lingüística. Així, reclamen que aquesta rectificació comporti modificar les bases generals i les convocatòries específiques afectades, perquè els processos selectius puguin continuar amb la seguretat jurídica necessària.

Per a millorar l’atenció lingüística a la sanitat, reclamen més recursos humans, econòmics i materials per a fer possible aquesta capacitació, amb plans de formació seriosos i un pla de xoc de normalització de tota la documentació oficial. Conclou el sindicat que, si el Govern dona seguretat jurídica a les modificacions anunciades i mostra determinació a l’hora de dur a terme les modificacions legals que es demanen, no impugnarà davant els jutjats les convocatòries objecte de discòrdia.