El Pi: «No podem consentir que una quinzena de categories sanitàries queden exemptes de presentar el títol de català»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha remarcat que el Govern està ara «en plena rectificació després de copiar el discurs del PP i Vox» respecte al català a la Sanitat.

Melià ha assegurat que els problemes per a cobrir les places en l’àmbit sanitari provenen de les deficients condicions laborals, de l’escassetat de llicenciats, de l’elevat preu de l’habitatge i del nivell de vida de les Illes Balears, tal com ha assenyalat el Col·legi Oficial de Metges. «En cap cas l’exigència del coneixement de la llengua pròpia és un obstacle. El Govern ha de complir amb la normativa que estableix com a principi general que és un requisit el coneixement de la llengua catalana per accedir a la funció pública», ha assenyalat.

En aquest mateix sentit, Melià ha explicat que el Govern ha anunciat en un comunicat que hi ha un total de 34 categories sanitàries que no són deficitàries i, que, per tant, els professionals que hi vulguin accedir tenen dos anys per acreditar el coneixement de la llengua catalana.

No obstant això, hi ha una quinzena de categories sanitàries que són deficitàries i segons l’Executiu quedarien exemptes de presentar el títol de català. «Això no ho podem consentir. Els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a ser atesos en la seva llengua. Exigim al Govern que compleixi amb la llei i que aquestes persones, en el termini de dos anys, acreditin el coneixement de la llengua pròpia», ha declarat el portaveu.