El 61% dels nostres lectors consideren que l'esquerra podrà revalidar els resultats electorals després de les eleccions de maig

Majoria considerable. El 61,86% dels nostres lectors consideren que la suma PSOE-MÉS per Mallorca-Unidas Podemos podrà revalidar govern després de les eleccions de maig. Per contra, un 21,15% dels lectors consideren que serà la suma PP-Vox qui governi. En tercer lloc, hi ha la suma PP-El Pi, amb el 8,65% dels vots, i la suma PSOE-El Pi, amb el 8,33% dels vots.

Les eleccions ja s'acosten i els partits polítics ja han entrat en precampanya. Les diferents forces cerquen mobilitzar el seu electorat de cara a uns comicis que seran decisius per al futur de les Balears durant els pròxims quatre anys.

Sembla evident, per ara, que la clau de la governabilitat passarà o bé pel PP o bé pel PSIB-PSOE. Amb tot, com es desprèn de l'enquesta, sembla que aquestes forces no podran assolir una majoria absoluta que els permeti governar en solitari. I aquí entren en joc els possibles pactes de govern.

Per part de la dreta, el PP pot tenir l'opció de pactar amb l'extrema dreta més ultra de Vox o bé mirar al centre polític que representa El Pi. La primera opció abocaria les Balears a un escenari regressiu en matèria social, mentre que un govern amb El Pi podria mantenir una línia moderada, tot i ser conservador.

Per part de l'esquerra, el PSIB-PSOE, depenent dels resultats assolits, podria pactar amb El Pi i inaugurar una legislatura amb un govern de centre, o bé podria repetir un tercer pacte d'esquerres amb MÉS per Mallorca i Unidas Podemos. Aquesta darrera opció consolidaria les polítiques progressistes desenvolupades fins ara.

Sigui com vulgui, els escenaris polítics continuen oberts i, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, sembla que una tercera legislatura de pacte d'esquerres podria ser possible. No obstant això, polèmiques com el requisit del català a la Sanitat podrien erosionar la confiança de l'electorat i podrien passar factura als partits d'esquerra. No s'hi val badar.