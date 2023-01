Més per Menorca trasllada a Europa propostes en matèria d’habitatge i diversificació econòmica

Des del passat mes de maig, Més per Menorca entrà a formar part de l'Aliança Lliure Europea, formació que actualment uneix 43 partits amb un objectiu comú «que no és altre que fer una Europa de tots els pobles». La seva presidenta, Lorena López de Lacalle, s'ha traslladat aquest divendres fins a Menorca per a reunir-se amb els companys del partit menorquinista i treballar conjuntament una bateria de propostes que afecten Menorca per tal de treballar-les al Parlament Europeu.

Entre d'altres, López de Lacalle ha estat acompanyada pel Coordinador General de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, i el Secretari de Relacions Exteriors, Damià Moll.

La presidenta de l'ALE ha destacat que en el context actual «per al nostre grup és primordial enfortir les democràcies reforçant la participació de la ciutadania en tots els àmbits polítics i socials impulsant assemblees ciutadanes i obrint les administracions a la gent».

Per altra banda, López de Lacalle ha volgut assenyalar que «la descentralització serà clau per a transformar la gestió pública, ja que territoris petits com Menorca poden ser el mirall per a una transformació de les polítiques a escala europea» i ha afegit que «des de l'àmbit local es pot actuar en benefici d'un globalisme millor, més solidari i més sostenible».

Per a concloure, López de Lacalle ha recordat que Europa «està vivint un moment de reconstrucció econòmica, el qual hem d'aprofitar per implantar un nou model que sigui més just per a tothom i més equilibrat per a tots els territoris».

Per la seva banda, el Coordinador General de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, ha agraït de valent la presència de la presidenta d'ALE a l'illa, ja que, segons Maria, «té un gran valor que existeixi una veu a Europa que representi els menorquins i menorquines».

Maria ha assenyalat que hi ha tres temes clau que marquen l'agenda política del partit menorquí, per una banda, la superació del monocultiu turístic a través de la diversificació econòmica, per l'altra, assegurar una vida digna als residents amb exemples com l'accés a l'habitatge, i finalment, defensar la capacitat de decidir des de Menorca quin model d'illa i de societat volem. Per això, el portaveu dels menorquinistes ha exposat a López de Lacalle la proposta del seu partit de limitar la compra de propietats per part de no residents, la qual necessita intervenir en la legislació europea, així com la necessitat que des d’Europa s’ajudi a potenciar nous sectors econòmics com el tecnològic a territoris com Menorca que ja treballen per a superar el monocultiu turístic.

Per a acabar, Maria ha fet referència a la regla de minimis per a les ajudes de l'Estat. Segons Maria, «és una de les barreres per a la igualtat d'oportunitats de les empreses insulars respecte de les empreses continentals». Més per Menorca planteja, com ja ha fet recentment el Cercle d'Economia de Menorca, que l'aplicació d'aquesta regla sigui flexibilitzada per a tots els territoris insulars, un tema que també forma part de l'agenda política de l'ALE.