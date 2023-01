Yolanda Díaz, a Palma: «Sumar va de persones com Castro que fan feina tots els dies per a fer un país millor»

Aquest divendres, 27 de gener, ha tengut lloc l’acte d’escolta que la plataforma Sumar a Trui Teatre. A l’acte hi ha participat la pròpia Yolanda Díaz, la qual ha arribat a Palma el mateix dia pel matí i quedarà a Mallorca un dia més per tal d’assistir a l’acte d’homenatge i lliurament de les restes d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar (la identitat de les quals ha estat confirmada aquesta setmana).

L’acte ha estat presentat per Marta Ortuña, presidenta del Col·lectiu Aurora Picornell, i la primera en intervenir ha estat Maria Antònia Oliver, fundadora i presidenta de Memòria de Mallorca i neta d’un desaparegut republicà durant la Guerra Civil. Seguidament ha intervengut Jerónima Bonafé, vicepresidenta de CEPES i presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. En tercer lloc ho ha fet Xavier Pastor, biòleg especialitzat en oceanografia, fundador i president de Greenpeace España l’any 1982 i d’Oceana l’any 2001. Tot seguit ha intervengut Ana María Ojeda García, cambrera de pis. Tots ells han parlat des de la seva experiència en l’àmbit que tenen més proper: memòria democràtica, sector agrari i cooperatiu, medi ambient i transició energètica i drets laborals.

I, finalment, ha conclòs les intervencions Yolanda Díaz, vicepresidenta del Govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social. Díaz ha fet referència a multitud de temes que afecten directament les Illes Balears i amb els quals ha estat implicada des de la seva posició al Govern espanyol. Així, ha explicat que s’ha reunit amb el jutge Castro i l’ha assenyalat com un gran referent ètic: «Sumar va de persones com Castro que fan feina tots els dies per a fer un país millor».

A més, ha anomenat tres dones que són referents culturals de les Balears com Maria del Mar Bonet, Carme Riera i Antònia Vicens. Tot seguit, ha tengut unes paraules de record i homenatge per al cineasta Agustí Villaronga, mort fa poc, que «sempre ha sabut posar al centre allò que sol estar als marges».

Políticament parlant, ha agraït la feina de Mae de la Concha i Juan Pedro Yllanes, de Podem Balears, i de Juanjo Martínez, coordinador general d'Esquerra Unida Illes Balears, per fer una intensa feina en «canviar les coses a les Balears».

«He vengut més a les Balears que a qualsevol lloc de l’Estat durant la pandèmia. Se m’ha criticat molt per això, perquè feia polítiques diferenciades per a les Illes Balears, perquè vaig fer un tipus d’ERTO diferent per a salvar els treballadors de les Illes i el seu teixit productiu. I ha pagat la pena perquè la política està per a salvar la gent», ha conclòs.

A l'acte han assistit gairebé 400 persones, entre elles diversos representants i militants d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), que han donat suport a Sumar en l'organització de l'acte, i membres de Podem Balears.

Des d’EUIB han remarcat que celebren que Palma «vulgui sumar» i reiteren que «posam la nostra modesta estructura, recursos i tota la nostra il·lusió a l’abast de tot aquell projecte que sigui capaç d’unificar la força progessista i d’engrescar la gent de les Balears que tengui ganes de sumar».