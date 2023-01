El Tercer Sector Social, que aglutina les xarxes i federacions d'acció social de les Balears, ha presentat al Parlament les seves propostes

Representants del Tercer Sector Social de les Illes Balears han presentat aquest dijous dematí a la Sala de Passes Perdudes les seves propostes electorals als grups parlamentaris. Els plantejaments han anat emmarcats dins el context actual de dificultats socials, energètiques i econòmiques, derivades de la situació d'inflació.

A l'acte hi ha participat el president del Parlament, Vicenç Thomas, la presidenta del Tercer Sector Social Illes Balears, Sònia Castro, el director tècnic de la Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears, Andreu Grimalt, i Carme Muñoz, responsable de col·laboracions públicoprivades a Amadip-Esment. També hi han assistit els diputats Josep Ferrà i Miquel Ensenyat, del grup parlamentari Més per Mallorca, el diputat Juan Manuel Gómez Gordiola, portaveu adjunt del grup parlamentari Ciudadanos, les diputades i diputat Beatriu Gamundí, Irantzu Fernández, Joan Ferrer, del grup parlamentari Socialista, Alejandro López i Cristina Mayor, diputats del grup parlamentari Unidas Podemos, la diputada del grup parlamentari Popular, Marga Duran, i la diputada del grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Lina Pons.

Thomas ha recordat que l'any 2018 es va aprovar a la cabra autonòmica la llei del Tercer Sector d'Acció Social, «precisament amb la finalitat d'enfortir la capacitat de les entitats del Tercer Sector per atendre als usuaris alhora que dissenyar i aplicar polítiques socials». El president del Parlament també ha destacat que les mesures presentades «han de servir per marcar el camí per on s'ha de continuar treballant, per tal de trobar solucions per les persones que pateixen una situació de vulnerabilitat i per les entitats que els hi donen suport».

El Tercer Sector Social està constituït per la Coordinadora Balear de Persones amb discapacitat, EAPN – Xarxa per a la Inclusió Social, la Federació d'Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca, la Federació Predif Illes Balears de persones amb discapacitat física, el Fòrum per la qualitat (Associació empresarial d'entitats sense ànim de lucre del sector de la discapacitat), l'ONCE, la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears, Plena Inclusió Illes Balears, i REAS Illes Balears (Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària).

Els objectius que es plantegen des de l'associació són: