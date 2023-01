Francina Armengol (2012): «El PP acaba d'eliminar el dret dels ciutadans de les Illes a ser atesos en català per l'administració pública! Vergonya cavallers...»

Francina Armengol no podia ser més clara, ni més contundent, davant els retrocessos promoguts per José Ramón Bauzá que feien que el coneixement de la llengua pròpia de les Balears, la llengua catalana, tengué el rang de mèrit i no el de requisit a l'hora d'accedir a la Funció Pública.

El 17 de juliol del 2012, Francina Armengol declarava des del seu compte de Twitter: «El PP acaba d'eliminar el dret dels ciutadans de les Illes a ser atesos en català per l'Administració pública! Vergonya cavallers...»

Armengol recorria la famosa frase atribuïda al Rei En Jaume, per refermar el sentiment d'una majoria social que veia retallats els seus drets en tant que ciutadans de les Illes Balears.

Ara, deu anys després, el Govern presidit per Armengol pretén fer exactament la mateixa retallada de drets als ciutadans de les Illes Balears... Caldria recorre de nou a les paraules del 'Bon Rei'.