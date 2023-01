Més per Menorca adverteix Armengol que «si vol tornar ser presidenta» haurà de modificar l'exempció del català

El portaveu del Grup Mixt i diputat de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha advertit aquest dimecres la presidenta del Govern, Francina Armengol, que «si vol tornar a ser presidenta», haurà de modificar l'exempció del català en el procés d'estabilització del sector sanitari a Balears.

En roda de premsa després de la Junta de Portaveus, Castells ha ressaltat que «aquest tipus de deslleialtat no el passen per alt» des de formació ecosobiranista menorquina. «Armengol només serà presidenta amb el vot de MÉS per Menorca i, si vol tornar a ser-ho, haurà de modificar aquesta normativa», ha dit.

De fet, Castells ha afirmat que faran «tota la pressió perquè respectin els drets de la ciutadania». «S'ha de complir amb l'Estatut d'Autonomia que estableix dues llengües oficials», ha dit el diputat de MÉS per Menorca, tot defensant que«la ciutadania té dret a dirigir-se a l'administració en les dues llengües».

«No pot ser que la postura del Govern amb el català en la sanitat sigui contrària a l'Estatut d'Autonomia», ha afirmat. També ha mostrat el seu «suport total» a les accions d'impugnació del procés per part de l'OCB i del STEI amb impugnar aquest procés d'estabilització, encaminades a fer que el Govern «recapaciti i obligar-lo a complir».