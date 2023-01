El PSIB considera una «deslleialtat» que es convoqui el Consell de la Llengua Catalana sense fer-ho la presidenta

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Pilar Costa, ha considerat una «deslleialtat» que es convoqui el Consell Social de la Llengua Catalana sense que ho faci la presidenta del Govern, Francina Armengol, que el presideix.

Així ho ha indicat aquest dimecres en roda de premsa, alhora que ha assenyalat que no té «cap novetat» de MÉS per Mallorca respecte a les decisions que puguin prendre per l'exoneració del català per als professionals sanitaris i han subratllat que «sempre estan oberts al diàleg».

Costa ha remarcat que no es tracta de la primera discrepància, però «sempre s'ha solucionat amb diàleg». A més, ha assegurat que des del PSIB són «respectuosos» amb el funcionament del Consell Social de la Llengua Catalana, que «depèn del Govern i qui el presideix és la presidenta del Govern».

Cal recordar que l'Obra Cultural Balear (OCB) considera que aquests moments és «indispensable i urgent» que el Consell Social de la Llengua Catalana es pugui pronunciar sobre les mesures de retallada de drets a la Sanitat i d’aquí la necessitat d’aquesta convocatòria extraordinària del seu Ple. A més, vuit membres del Consell Social de la Llengua Catalana han enviat una carta a Armengol perquè corregesqui el «despropòsit» de no acreditar el coneixement de català a la Sanitat.