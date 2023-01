Marga Prohens: «El PSIB fa amb el requisit de català a la Sanitat el mateix que farà el PP quan governi»

El coordinador general del Partit Popular a nivell estatal, Elías Bendodo, ha presidit aquest dimarts, juntament amb la presidenta de la seva sucursal a les Balears, Marga Prohens, la Junta Directiva Regional i el Comitè Executiu autonòmic que s'ha celebrat a Palma.

Bendodo ha assegurat que el PP ha trobat en Marga Prohens «la líder que cercava» i les Balears han trobat «la presidenta que necessita aquesta comunitat». A més, ha assenyalat que Prohens té «projecte, idees clares i equip, sap on vol arribar i dur aquesta comunitat que sens dubte està sofrint el socialisme».

Prohens sobre l’exempció del català en el procés d'estabilització al sector sanitari

La presidenta del PP a les Balears s'ha pronunciat sobre el requisit del català a la Sanitat i ha volgut deixar clar que el PP i el PSIB fan el mateix amb la diferència que el PSIB ho fa d'amagat: «El Partit Socialista fa el que diu el Partit Popular que farà quan governi però per la porta de darrere i amb la boca petita». «I els altres -MÉS per Mallorca- protesten també amb la boca petita i fan mitges amenaces. Tot un espectacle», ha apuntat.

Prohens ha assenyalat que consideren el requisit lingüístic «un element dissuasiu en una comunitat en la qual falten molts professionals i que tenim molts problemes afegits com la insularitat, l'habitatge o el cost de la vida. Per això, ha insistit que el PP «eliminarem aquesta barrera i posarem solucions a les altres per a captar sanitaris», ha conclòs.