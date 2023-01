El Pi: «No exigir el català en el procés d’estabilització del personal sanitari discrimina els pacients i la nostra llengua»

El Pi-Proposta per les Illes Balears manifesta el seu suport al recurs que ha presentat l’Obra Cultural Balear (OCB) contra el procés d’estabilització del personal sanitari interí de les Balears, ja que el Govern no demana certificar els coneixements de català.

El portaveu parlamentari d’El Pi, Josep Melià, creu que és «inadmissible que el Govern faci una exempció dels coneixements de català a diferència del que passa amb la resta de treballadors públics, que tenen dos anys per a acreditar el títol pertinent». «Aquesta situació seria una discriminació cap als pacients i cap a la nostra llengua. A més, és un fet que un govern d’esquerres 'defensor de la llengua' no hauria de permetre».

El Pi sempre s’ha mostrat «a favor que qualsevol treballador públic de la comunitat autònoma hagi de demostrar uns coneixements mínims de català per a poder donar servei a totes les persones que es dirigeixen a l’administració amb la llengua pròpia de les Illes», han remarcat.

Per això, El Pi demana una rectificació urgent d’aquesta mesura i que s’exigeixi uns coneixements de la llengua catalana com marca la llei o que els professionals tenguin dos anys per a acreditar-los. Així, El Pi se suma a la crida de l’OCB i demana que es modifiquin els requisits del procés d’estabilització d’interins del Servei de Salut.