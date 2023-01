MÉS per Mallorca vol eliminar totes les places turístiques existents a la borsa

MÉS per Mallorca ha anunciat que aposta per eliminar totes les places encara existents a la borsa d'allotjaments turístics i, d'aquesta manera, reduir el sostre de places i caminar cap a un major decreixement turístic. El seu secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, ha anunciat que la formació ecosobiranista inclourà en el seu programa electoral aquesta proposta amb l'objectiu d'impulsar-la a partir del pròxim mes de maig.

En aquest sentit, Alzamora ha apuntat que «les dades actuals de saturació turística ens obliguen a fer passes de gegant cap al decreixement turístic, per tant, els partits que no plantegin al seu programa electoral mesures per tal que l'activitat turística decreixi, que no comptin amb MÉS per Mallorca». El candidat ecosobiranista ha recordat també que «no existeix un creixement turístic sostenible, tal com planteja el PP de Marga Prohens que vol continuar sense posar limitacions al turisme».

Per la seva banda, Lluís Apesteguia, coordinador general de la formació i candidat a la presidència del Govern, ha anunciat que el programa electoral de MÉS per Mallorca per a les eleccions del mes de maig inclourà també mantenir la moratòria de noves llicències turístiques, al mateix temps que ha apuntat que la seva formació dirigirà tota la política territorial, tant del Govern com del Consell, al decreixement del nombre actual de places en ús.

Promoció turística

Coincidint amb la primera jornada de Fitur 2023, MÉS per Mallorca ha tornat a recomanar que s'implementi ja per part del Govern la seva proposta de suprimir la promoció turística, especialment a les grans fires com la que ha arrancat a Madrid, i que centri la seva activitat en la gestió turística sostenible. A més, defensen que el Consell de Mallorca reorienti la seva activitat per a la sostenibilitat del sector amb dos grans objectius: decreixement i diversificació.

En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que «les dades de saturació turística i de pressió humana de la darrera temporada, sumat a les previsions d'Aena i del Ministeri de Foment d'augmentar un 55% el nombre de passatgers anual de l'aeroport de Palma entre 2022 i 2026, fa imprescindible avançar la proposta de MÉS per Mallorca i deixar ja de fer promoció a les grans fires per part del Govern».