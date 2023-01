Més per Menorca proposa 12 mesures per abaratir el preu de l'habitatge, la llum, el transport i la insularitat

Més per Menorca ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa, en el marc de la Diada de Menorca del pròxim 17 de gener, 12 mesures estructurals que tenen per objectiu «abaixar realment els preus i l'elevat cost de la vida a l'illa».

Josep Castells, portaveu de la formació menorquinista al Parlament, ha denunciat que, a Menorca, «des de sempre, degut a la insularitat, el cost de la vida ha estat més alt» i que «els darrers temps, això s'ha agreujat de manera espectacular», mentre que els sous «no han crescut al mateix ritme.»

«Hi ha partits que només proposen mesures a curt termini, temporals, que no serveixen per solucionar realment el problema que patim, i per això reivindicam 12 mesures estructurals que permetin anar a l'arrel del problema», ha afegit Castells.

Per la seva part, Noemí García, segona candidata al Consell Insular, ha defensat que «'Les persones primer' no és només un lema, sinó una manera de fer». A continuació ha detallat les propostes del seu partit per assolir la baixada de preus: