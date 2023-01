Rebaixar de deu a cinc els habitatges per a ser considerat gran tenidor, la proposta d'Unides Podem

Unides Podem presentarà aquesta setmana una Proposició de Llei amb una sèrie de mesures per a millorar la problemàtica de l’accés a l’habitatge a les Illes Balears. Entre elles, Unides Podem planteja rebaixar de deu a cinc els habitatges en propietat per a ser considerat gran tenidor a la llei d'habitatge balear. La portaveu adjunta d'Unides Podem al Parlament, Esperança Sans, ha afirmat que «Balears és la comunitat amb més propietaris amb entre cinc i deu habitatges, molts dels quals estan buits, en mans d'especuladors».

Sans ha remarcat que l'habitatge «és un problema de gran envergadura a les nostres illes, entre el 2015 i el 2019 un de cada quatre habitatges registrats pertanyia a un gran tenidor. A més, tenim a les Illes 70.000 habitatges buits, molts en mans d'aquests grans tenidors. Hem de posar en marxa mesures perquè aquests habitatges buits es posin a disposició de la ciutadania. Reduint la consideració de gran tenidor tendrem una major incidència sobre la mobilització d'habitatges buits a la nostra comunitat autònoma».

«També hem proposat que tota la nostra comunitat autònoma sigui declarada zona tensionada, per a poder limitar els preus del lloguer. És una qüestió que es comença a negociar ara al Congrés dels Diputats. Demanam al PSOE que dugui a terme una negociació a màxims per a garantir el dret a l'habitatge per a tota la ciutadania».

Per la seva banda, el coordinador general d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), Juanjo Martínez, ha explicat que «consideram urgent que el Govern financi les polítiques socials d'habitatge de manera progressiva a partir dels pressupostos de les Illes fins al 2030, augmentar aquesta xifra progressivament fins a aconseguir el 2% del PIB». A més, Martínez ha explicat que «aquesta proposició inclou a més de la demanda d'exigir als seus planejaments urbans treballar conjuntament amb els ajuntaments perquè la planificació urbanística de les Balears contempli la reserva d'almenys un 50% del sòl disponible per a habitatge protegit, i que d'ella, almenys el 60% sigui per a lloguer social».

«Fa menys d’un mes ja vàrem presentar una Proposició No de Llei sobre aquestes qüestions, també sobre la rehabilitació i millora dels habitatges degradats existents, perquè les polítiques d’habitatge de les Balears no es poden basar en la construcció continuada, sinó en la rehabilitació», ha afirmat Martínez. És a dir, la Llei que es proposa inclou les propostes fetes a la PNL que va registrar el diputat d'Unides Podem Pablo Jiménez el 15 de desembre passat al Parlament. D'una altra banda, ha apuntat com a «urgent» controlar l'ús de l'habitatge davant del creixement de l'oferta turística il·legal. Necessitam més inspectors i la veritat és que és una pena que la nostra esmena a la llei turística per a augmentar els inspectors no tirés endavant», ha apuntat Martínez.