Reclamen a la Monarquia espanyola que cedeixi l'herència de Juan Ignacio Balada a les institucions menorquines

Els reis d'Espanya, Felipe VI i Letizia Ortiz, assistiran aquest dijous a la inauguració de la farmàcia Llabrés a Ciutadella, que els va llegar en herència l'empresari menorquí Juan Ignacio Balada en morir el 2009.

La vinculació de Felipe i Letizia amb aquesta farmàcia procedeix de l'herència d'aquest empresari, que els va llegar el 50 per cent del seu patrimoni als Prínceps d'Astúries i als vuits néts dels reis; i l'altre 50% va determinar que s'utilitzés per a crear una fundació d'interès general.

El 2009, el ple del Consell de Menorca va declarar la farmàcia com a bé catalogat i la va incloure al catàleg insular de patrimoni històric. Per aquesta raó, al llarg d'aquests anys s'ha promogut una rehabilitació amb una inversió important per a salvaguardar els seus valors històrics, culturals i arquitectònics.

Sobre aquest tema s'ha pronunciat el partit Podem Menorca, que ha demanat que els immobles heretats per la Casa Reial espanyola de Juan Ignacio Balada passin a mans de les institucions públiques: «Consideram que aquests edificis que superen els tres milions d'euros de valor patrimonial han de posar-se al servei de la ciutadania».

Així, han remarcat que «tot i que entenem que es tracta de les últimes voluntats d'una persona, reclamam a la Corona la sensibilitat i responsabilitat per a cedir aquests béns de Ciutadella, uns equipaments que podrien donar solucions a les dificultats ciutadanes».

«En un context postpandèmic i davant la inflació de preus generalitzada, ara més que mai és necessari reforçar els serveis socials en les seves diverses vessants. Els Reis no poden venir a Menorca a passejar-se i donar l'esquena a un poble que no ha pogut decidir si aquest és el model que vol», ha apuntat Podem Menorca.

A més, la formació rebutja el dispendi econòmic que suposa el desplaçament de la comitiva que acompanya Felipe VI i Letizia, «uns doblers que només serveixen per a una rentada d'imatge i promoure falsament la rellevància de la Corona a un país on els escàndols de tota classe han sacsejat últimament la institució».