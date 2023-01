Armengol reitera que la limitació de compra d'habitatges a no residents «és un tema que depèn exclusivament de la Unió Europea»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha ressaltat aquest dilluns, després del Consell de Govern, que en matèria d'habitatge la limitació de compra a no residents «és un tema que depèn exclusivament de la Unió Europea».

Armengol ha reconegut que l'habitatge «és un dels temes més importants que tenim com a societat i té un efecte molt gros en la població», fet que el fa molt complex. També ha aprofitat per valorar positivament les mesures que s'han pres des de l'executiu per regular-lo i ha reconegut que «hi ha una gran oportunitat amb la Llei d'Habitatge estatal» i que espera que, una vegada aprovada, aporti eines «per incidir més com a comunitat autònoma en polítiques d'habitatge».

Pel que fa a la qüestió de l'accés als no residents, la presidenta ha reiterat que «és un tema de la UE» però què estan fent feina perquè, a llarg termini, la política europea tengui en compte «les singularitats d'un territori com el nostre, que és petit, insular i molt poblat».