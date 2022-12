Armengol: «L'any 2022 ha estat el de la completa recuperació econòmica i social»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha aprofitat el discurs de cap d’any del 2022 per reivindicar l’esforç de tota la societat illenca en la recuperació econòmica i social i ha defensat que el 2023 serà el de la «consolidació d’una transformació imparable» pel que fa a, per exemple, la transició energètica.

És per això que el vídeo d’enguany s’ha enregistrat a Santa Eugènia, seu del primer projecte d’autoconsum energètic compartit de l'Estat espanyol, on les plaques solars instal·lades al CEIP Mestre Guillemet nodreixen d’energia verda el centre educatiu, les instal·lacions municipals, el centre de salut, i negocis i habitatges dels voltants. Són, per a la presidenta del Govern, «un exemple del que volem ser com a societat», a més de «recordar-nos que el camí iniciat per convertir-nos en unes illes 100 % renovables és el camí que cal seguir».

Durant el seu discurs, Francina Armengol ha recordat fites assolides en els darrers anys en matèria de sostenibilitat i transició energètica, però també de recuperació econòmica i de protecció social, i ha destacat l’escut social del Govern «davant la incertesa de la inflació i del context internacional». En aquest sentit, ha fet menció al retorn de les taxes universitàries a les famílies amb joves matriculats, als ajuts per a activitats extraescolars, a les beques a estudiants de Formació Professional, a la gratuïtat del transport públic a partir de l’1 de gener o a la gratuïtat del 2-3, «un pas endavant que ja no desfarem mai».

També ha explicat alguns dels objectius que es compliran properament, com l’ampliació del Parc de Llevant, la remodelació del Verge del Toro, la nova base del 061 a Formentera o la finalització d’habitatges públics en construcció, que permetran acabar la legislatura havent incrementat un 72 % el parc d’habitatge públic de les Illes Balears respecte del 2015.

La importància del diàleg en la recuperació

A més, la presidenta ha insistit en la necessitat de «tornar a superar l’envit més aviat i més forts que ningú. Fent feina units, proporcionant tots els recursos per tenir cura de les persones». Així, Francina Armengol ha recordat que el Govern ha creat «mesures perquè l’oportunitat única que són els fons europeus arribin a les empreses alhora que ens convertim en el motor econòmic d’Espanya» i ha reivindicat que «les Illes Balears som terra de concòrdia i de diàleg».

Finalment, la presidenta del Govern ha assegurat que «podem dir que l’any 2022 ha estat el de la completa recuperació econòmica i social» i que el 2023 consolidarà aquesta transformació, i farà que les Illes Balears siguin una «referència de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental».